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Реванш Лалетина и Ларратта на East vs West 23

18 апреля в немецком городе Вупперталь состоится турнир East vs West 23. В главной схватке зрителей ждет битва на правых: сибирский гигант Виталий Лалетин против легендарного Девона Ларратта!

Армрестлеры встречались в феврале 2026 года в поединке за титул на левых руках, и тогда россиянин не оставил шансов канадцу — 4:0.

В рамках East vs West 23 мы увидим 14 схваток, четыре из которых — за титул. В Германию прибудут армрестлеры более чем из 10 стран.

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