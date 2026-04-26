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26 апреля, 20:32

В Алуште завершилось юношеское первенство России по ММА

В Алуште прошло юношеское первенство России по ММА.

В соревнованиях принимали участие спортсмены и спортсменки из трех возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. На турнире выступили 600 атлетов из 66 регионов.

Командный зачет юношеского первенства России по ММА:

12-13 лет (Юноши)

1 место — Чеченская республика

2 место — Республика Крым

3 место — Москва

14-15 лет (Юноши)

1 место — Санкт-Петербург

2 место — Республика Дагестан

3 место — Республика Крым

16-17 лет (Юноши)

1 место — Республика Крым

2 место — Чеченская республика

3 место — Республика Дагестан

12-13 лет (Девушки)

1 место — Республика Крым

2 место — Волгоградская область

3 место — Вологодская область

14-15 лет (Девушки)

1 место — Чувашская Республика

2 место — Севастополь

3 место — Республика Крым

16-17 лет (Девушки)

1 место — Омская область

2 место — Республика Крым

3 место — Республика Дагестан

Юношеское первенство России по ММА прошло при поддержке министерства спорта России, министерства спорта Республики Крым, федерации СБЕ ММА Республики Крым и Союза ММА России.

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