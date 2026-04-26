В Алуште завершилось юношеское первенство России по ММА
В Алуште прошло юношеское первенство России по ММА.
В соревнованиях принимали участие спортсмены и спортсменки из трех возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. На турнире выступили 600 атлетов из 66 регионов.
Командный зачет юношеского первенства России по ММА:
12-13 лет (Юноши)
1 место — Чеченская республика
2 место — Республика Крым
3 место — Москва
14-15 лет (Юноши)
1 место — Санкт-Петербург
2 место — Республика Дагестан
3 место — Республика Крым
16-17 лет (Юноши)
1 место — Республика Крым
2 место — Чеченская республика
3 место — Республика Дагестан
12-13 лет (Девушки)
1 место — Республика Крым
2 место — Волгоградская область
3 место — Вологодская область
14-15 лет (Девушки)
1 место — Чувашская Республика
2 место — Севастополь
3 место — Республика Крым
16-17 лет (Девушки)
1 место — Омская область
2 место — Республика Крым
3 место — Республика Дагестан
Юношеское первенство России по ММА прошло при поддержке министерства спорта России, министерства спорта Республики Крым, федерации СБЕ ММА Республики Крым и Союза ММА России.