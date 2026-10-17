Фигероа лишен титула чемпиона мира из-за перевеса

Американский боксер Брэндон Фигероа лишился титула чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе после того, как не сумел уложиться в весовой лимит перед боем с японцем Томоки Камедой, сообщает Reuters.

На официальном взвешивании в пятницу в Лас-Вегасе Фигероа показал 127,4 фунта (около 57,8 кг) — на 1,4 фунта больше допустимых 126 фунтов (57,2 кг). При повторном взвешивании американец показал 126,8 фунта, но вновь превысил лимит. Камеда уложился в вес с первой попытки — 125,8 фунта (около 57,1 кг).

Бой состоится 18 октября в Лас-Вегасе и станет соглавным событием вечера бокса, который возглавит поединок Себастьяна Фундоры и Эрмала Хадрибеая. В случае победы Камеда завоюет вакантный титул WBA. Если выиграет Фигероа, пояс останется вакантным.

29-летний Фигероа завоевал титул WBA в полулегком весе в феврале 2026 года, нокаутировав британца Ника Болла в 12-м раунде в Ливерпуле. Всего на счету американца 27 побед (20 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.