Боксер Бойцов умер из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб, сообщил отец спортсмена Николай Бойцов.

«Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», — цитирует Бойцова ТАСС.

Ранее стало известно, что боксер скончался в возрасте 40 лет.

В 2015 году Бойцова нашли без сознания в метро Берлина с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому, он перенес несколько операций и проходил длительную реабилитацию в Германии и России.

Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. В 2006 году он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе, а в 2009 году стал обладателем интерконтинентального титула WBA и европейского титула WBO.

За профессиональную карьеру россиянин провел 37 боев, одержав 36 побед, из которых 27 — нокаутом.

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