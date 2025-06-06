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Проводников оказался легче Кастильо почти на 2 кг

6 июня в Красноярске прошла официальная церемония взвешивания участников дебютного турнира бойцовской лиги «Сокол».

В главном событии вечера состоится возвращение на профессиональный ринг легендарного боксера Руслана Проводникова. Его соперником станет Хосе Луис Кастильо. Это будет реванш. В 2014-м году Проводников победил мексиканца техническим нокаутом.

Проводников показал на весах 68,1 кг, его соперник — 70 кг ровно.

В рамках со-главного события вечера встретятся Владислав Туйнов и Тимур Никулин. Оба спортсмена показали одинаковый вес — 76,550 кг.

Сам турнир пройдет 7 июня в Красноярске.

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