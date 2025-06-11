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Первый турнир лиги по кулачным боям IBA BARE KNUCKLE пройдет 26 июля в Москве

26 июля в Москве, на арене «Международного центра бокса», пройдет первый турнир новой лиги кулачных боев IBA BARE KNUCKLE, основателем которой является президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Назарович Кремлев.

Главным событием турнира станет реванш чемпиона мира по боксу по версии WBL Самата Абдырахманова против мастера спорта по боксу и чемпиона HBA Эмиля Новрузова, по прозвищу «Гладиатор».

В соглавном поединке вечера в реванше встретятся: профессиональный боксер, чемпион кулачного промоушена «PRIME FL» Ильнар «Хантер» Ишимбаев против действующего чемпиона кулачной лиги «TOP DOG» Магомеда Магомедова.

Также на турнире состоится принципиальный поединок между медийными российскими кулачными бойцами: Ибрагимом «Никархо» Исламовым против Амирхана Оева по прозвищу «Белый Лев».

Кард предстоящего турнира:

Самат Абдырахманов — Эмиль Новрузов — 70 кг 5 раундов по 2 минуты
Ильнар Ишимбаев — Магомед Магомедов — 77 кг 5 раундов по 2 минуты
Ибрагим Исламов — Амирхан Оев — 77 кг 3 раунда по 2 минуты
Мурад Халидов — Иван Смирнов — 93+ кг 3 раунда по 2 минуты
Алан Абаев — Иса Исаев — 70 кг 3 раунда по 2 минуты
Геннадий Маркарян — Исраил Сулейманов — 77 кг 3 раунда по 2 минуты
Абдулджабар Гасанов — Васиф Аббасов — 70 кг 3 раунда по 2 минуты
Эмир Джумабаев — Егор Горшков — 77 кг 3 раунда по 2 минуты
Пеле Сайдоян — Игорь Иванченко — 77 кг 3 раунда по 2 минуты

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