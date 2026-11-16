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Подозреваемого в убийстве самбиста Давудова арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве самбиста Давудова арестовали на два месяца

Сергей Ярошенко

Суд в Дагестане заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

14 ноября Давудов был убит во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в 2024 году сотрудники полиции изъяли у подозреваемого незаконно хранившийся травматический пистолет. Впоследствии мужчина вновь приобрел аналогичное оружие, которое стало орудием преступления.

Источник: ТАСС
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В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова
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