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ACA 187 Полпудников — Матмуратов: дата и время начала турнира

Турнир ACA 187 состоится в Москве 6 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Полпудников.
Фото АСА

Турнир по смешанным единоборствам ACA 187 состоится в пятницу, 6 июня. Вечер ММА пройдет на площадке «Баскет Холл» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии турнира сойдутся в пятираундовом реванше россияне Александр Матмуратов и Алексей Полпудников. В соглавном поединке российский боец Николай Алексахин выйдет против бразильца Винициуса Круза.

В прямом эфире в полном объеме турнир АСА 187 можно смотреть на официальном сайте лиги. Основной кард покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (с 20.00 мск). Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

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Александр Матмуратов
Алексей Полпудников
Николай Алексахин
ММА
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