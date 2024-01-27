Погибший в Кирове 18-летний боец ММА имел все документы для допуска к соревнованиям

Боец смешанного стиля, скончавшийся от травмы головы, имел все документы для допуска к соревнованиям, все регламенты были соблюдены.

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Спортсмен имел допуск к соревнованиям и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются все обстоятельства произошедшего», — приводит заявление организаторов турнира ТАСС.

В Министерстве спорта Кировской области сообщили, что на турнире по смешанным единоборствам, который стартовал 26 января, все спортсмены выступали в требуемой экипировке, на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая сразу приступила к реанимационным мероприятиям.

Ранее ТАСС сообщил, что 26 января в спортивной школе «Юность» во время проведения тренировочного боя 18-летний спортсмен получил, как предполагается, закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Он скончался в машине скорой помощи.