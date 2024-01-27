Союз ММА России начал разбирательство по факту смерти спортсмена в Кирове

Союз смешанных единоборств (ММА) России создал комиссию для выяснения подробностей по факту смерти спортсмена в Кирове.

«Руководство Союза ММА России вылетает в Киров. Создана комиссия. Будут изучаться обстоятельства произошедшего», — приводит заявление федерации ТАСС.

Ранее сообщалось, что 18-летний боец ММА погиб после удара в голову во время во время проведения тренировочного спарринга перед соревнованиями в Кирове