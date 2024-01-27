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Сегодня, 14:07

В Кирове после удара в голову на тренировке скончался боец ММА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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18-летний боец ММА погиб после удара в голову во время во время проведения тренировочного спарринга перед соревнованиями в Кирове, сообщает ТАСС.

«26 января в спортивной школе «Юность» во время проведения тренировочного боя 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи. Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние их здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, как предполагается, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание», — цитрует пресс-службу следственного управления СК России покировской области ТАСС.

26 января в Кирове стартовали соревнования по смешанным единоборствам. По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. Поее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: ТАСС
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