Габдуллин рассказал об условиях контракта Александра Емельяненко

Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал подписание контракта с известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Александр проведет у нас минимум три боя. Мы заинтересованы сотрудничать с ним чем дольше, тем лучше. В то же время мы готовы отпустить его подраться в другом промоушене на один-два боя, если у него будет более выгодное предложение или много времени между боями, чтобы не было простоя. Скоро мы анонсируем его первый бой и соперника. Сейчас решаем, это будет февраль или март. Наши юристы обсудили все вопросы с его менеджером и рассмотрели в том числе различные форс-мажорные ситуации. При этом мы с Александром пожали руки. Я лично верю его словам и его мотивации, вижу его искреннее желание вернуться в спорт и выступать. Он уже именитый спортсмен, и мы серьезная лига. Мы заинтересованы в продвижении и развитии нашей лиги, а он заинтересован в боях. На этом мы полностью сошлись», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Емельяненко провел в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником был блогер Евгений Ершов. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

Всего в активе Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.