Садулаев выступит на турнире RAF в Москве

Российский борец Абдулрашид Садулаев примет участие в турнире RAF в Москве, сообщает пресс-служба организации.

Соперником 30-летнего спортсмена станет американец Зак Браунагель. Их бой пройдет 5 сентября.

11 июля Садулаев потерпел поражение от американца Кайо Снайдера на турнире RAF в Тбилиси. В той схватке он получил частичный разрыв боковой связки колена.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе.