Садулаев выступит на турнире RAF в Москве
Российский борец Абдулрашид Садулаев примет участие в турнире RAF в Москве, сообщает пресс-служба организации.
Соперником 30-летнего спортсмена станет американец Зак Браунагель. Их бой пройдет 5 сентября.
11 июля Садулаев потерпел поражение от американца Кайо Снайдера на турнире RAF в Тбилиси. В той схватке он получил частичный разрыв боковой связки колена.
Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
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