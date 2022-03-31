Единоборства
Новости
ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 14:20

В юниорском чемпионате России по дзюдо выступят около 600 спортсменов

Читать «СЭ» в

Около 600 спортсменов выступят в первенстве России по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Соревнования пройдут с 5 по 7 апреля в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

«Предварительно 600 человек из 60 регионов России будут принимать участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревновательная программа первенства России рассчитана на три дня — с 5 по 7 апреля», — сказали в центре олимпийской подготовки.

Как отметили в пресс-службе Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в регионе такие соревнования пройдут в седьмой раз.

Источник: https://tass.ru/sport/14240287
дзюдо
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские дзюдоисты приостановили участие в турнирах под эгидой международной федерации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости