В юниорском чемпионате России по дзюдо выступят около 600 спортсменов

Около 600 спортсменов выступят в первенстве России по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Соревнования пройдут с 5 по 7 апреля в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

«Предварительно 600 человек из 60 регионов России будут принимать участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревновательная программа первенства России рассчитана на три дня — с 5 по 7 апреля», — сказали в центре олимпийской подготовки.

Как отметили в пресс-службе Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в регионе такие соревнования пройдут в седьмой раз.