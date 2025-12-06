Иван Емельяненко может провести два боя за два дня

Российский боец Иван Емельяненко может провести два поединка за два дня в декабре. 37-летний спортсмен проведет первый бой после выхода из заключения 13 декабря в Севастополе.

«Соперником Ивана 13 декабря будет Максим Щербаков, — приводит ТАСС слова промоутера Владимира Хрюнова. — Если не будет травм и будет победа, 14 декабря в Домодедове он проведет бой против Хасана Юссефи».

Емельяненко вышел на свободу в конце сентября, он был осужден на 1,5 года за участие в потасовке. Иван — младший брат бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.