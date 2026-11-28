Защитник «Зенита» Дивеев: «Спартак» и ЦСКА уже не претендуют на чемпионство в РПЛ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1) прокомментировал итоги прошедшей встречи, а также ответил на вопрос о предматчевом ролике армейского клуба, где бывший защитник сине-бело-голубых Данил Круговой выступил в роли стендап-комика с шутками про петербургскую команду.



— Я думаю, что ЦСКА поднял высокую линию против нас. Мы разобрали свою игру против «Рубина», был серьезный разговор. Мы сыграли против «Рубина» ужасно. Это был удар.



— Видели стендап Кругового?



— Не смотрел стендап Кругового. Максим и Соболев — наши лучшие игроки, забивают очень много. Игроки не смотрят то, что публикуют медиа.



— «Спартак» претендует на чемпионство?



— Нет. Мне не нравится их стиль. Наверное, ЦСКА уже не претендент. По игре мне больше нравится «Динамо».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».