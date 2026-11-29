Кабайел победил Хису техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира WBC

Немецкий боксер Агит Кабайел победил албанца Нельсона Хису и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Поединок прошел в Дюссельдорфе (Германия) и завершился техническим нокаутом во втором раунде. Хиса получил травму руки, попытался продолжить бой, однако его секунданты выбросили полотенце.

34-летний Кабайел впервые защитил полноценный чемпионский титул WBC, который получил в июне 2026 года после отказа от пояса украинца Александра Усика. С января 2025 года немец владел титулом временного чемпиона организации.

На счету Кабайела 28 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. 42-летний Хиса потерпел первое поражение в карьере при 25 победах (23 — нокаутом). Албанец дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году, а до боя с Кабайелом одержал 19 досрочных побед подряд.