Китайский боец Ядонг назвал безумием драку братьев Нурмагомедовых с Двалишвили

Китайский боец UFC Сонг Ядонг прокомментировал драку Умара и Усмана Нурмагомедовых с грузином Мерабом Двалишвили в отеле в Абу-Даби.

«Не знаю, брат, это просто безумие. Думаю, это его личность. Я ничего не осуждаю, но, по крайней мере, мне это не навредило. Надеюсь, это в прошлом!» — приводит слова Ядонга MMA Fighting.

Инцидент произошел 11 ноября в преддверии турнира по вольной борьбе RAF в Абу-Даби. Усман Нурмагомедов ударил Двалишвили во время интервью грузинского бойца в холле отеля, после чего началась массовая драка, в которой также принял участие Умар. В результате произошедшего десять человек были задержаны.

Братья Нурмагомедовы были приговорены к шести месяцам тюремного заключения, однако впоследствии суд смягчил наказание, и россияне вышли на свободу.

В августе 2026 года Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова на турнире UFC в Шанхае, нанеся россиянину первое досрочное поражение в карьере. После завершения поединка Усман Нурмагомедов запрыгнул в октагон.