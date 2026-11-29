Царукян победил Петтиса и защитил чемпионский титул на турнире RAF в Чикаго

Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал победу над американцем Энтони Петтисом на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Чикаго (США).

Поединок завершился досрочной победой Царукяна и продлился менее минуты. 30-летний спортсмен защитил чемпионский титул RAF в среднем весе.

В главном поединке турнира бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом во втором раунде за явным техническим преимуществом (11:0).

Также в рамках турнира чемпион мира 2023 года по вольной борьбе Ахмед Усманов победил американца Чанса Марстеллера. Для россиянина этот поединок стал дебютным в промоушене.