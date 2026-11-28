Игдисамов: «Не забывайте про возраст игроков ЦСКА. Данилову 19 лет, он не может в одночасье стать Мальдини»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопросы после поражения от «Зенита» (1:4) в 16-м туре РПЛ.

— Насколько игроки, которые вышли на замену, выполнили тактическую установку?

— Хотелось бы, чтобы они лучше вошли в игру.

— Вы пропустили уже 10 мячей за 3 тура.

— Стало больше индивидуальных ошибок. Есть некое утомление в головах. Где-то не добегаем. Я только с этим связываю.

— Может, не хватает качества в футболистах? Будете просить центрального защитника в зимнее трансферное окно?

— Не обязательно покупать кого-то. Нужно работать над игрой в защите. Не забывайте про возраст наших игроков. Кириллу Данилову 19 лет. Он не может стать в одночасье Нестой или Мальдини.

С 26 очками ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 матчей.