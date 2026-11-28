ЦСКА мощно разогрел матч с «Зенитом», но провалился на поле. Так армейцам не поможет и форвард за 30 миллионов
«Зенит» в матче с ЦСКА не удивил ничем. Мы разве не знали, что Глушенков с Соболевым разрывают? Достаточно открыть список бомбардиров. Что Луис Энрике, когда в настроении, делает разницу? Футболист сборной Бразилии это подтверждал не раз. Что Карпукас заставляет забыть о Венделе? И это не новость.
Команда Сергея Семака просто сыграла на своем уровне. Когда Питер его показывает, то в РПЛ кому-то сравниться с ним крайне сложно.
А вот ЦСКА действительно поразил. Понятно, что клуб и до этого не блистал — в последних трех турах ничья и два поражения. Но все же по разогреву в медиа казалось, что армейцы готовы дать бой. Если уж взялись за стендап, то надо подкреплять делом. Выходить предельно собранными и отмобилизованными. Или не браться вообще. Получилось, что только разозлили Глушенкова и компанию — то, что фактор юмореск стал дополнительной мотивацией, понятно по высказываниям многих питерцев. Не предъявив после этого на поле никаких козырей — все выложили в соцсетях.
Мы много говорили, что ЦСКА не хватает забивного нападающего. Но во встрече с «Зенитом» начисто провалилась оборона. Первый гол: на линии прострела два защитника, но пас каким-то образом доходит до Соболева. Если Данилов махнул мимо мяча, то что делал Лукин? Дальше Бориско запустил в ворота простую закидушку от Глушенкова, хотя мяч летел по досягаемой траектории, — проблема с вратарями в отсутствие Акинфеева только усугубляется. На этом грубейшие ошибки в обороне не закончились — питерцы то и дело выскакивали один на один, просто ныряя за спины соперника.
ЦСКА пропустил уже 22 гола, меньше пока даже у «Локомотива», идущего в зоне стыков, пусть у него на матч меньше. Нет травмированных Мойзеса и Гайича, Жоао Виктор и Матеус Рейс не впечатляют, а Данилов и Лукин неопытны.
Когда пропускаешь по четыре гола, рассчитывать на что-то серьезное невозможно. Даже если зимой удастся купить за 30 миллионов евро топ-форварда типа Вивероса.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4