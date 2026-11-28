ЦСКА мощно разогрел матч с «Зенитом», но провалился на поле. Так армейцам не поможет и форвард за 30 миллионов

Легкая победа питерцев в принципиальном матче — 4:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

«Зенит» в матче с ЦСКА не удивил ничем. Мы разве не знали, что Глушенков с Соболевым разрывают? Достаточно открыть список бомбардиров. Что Луис Энрике, когда в настроении, делает разницу? Футболист сборной Бразилии это подтверждал не раз. Что Карпукас заставляет забыть о Венделе? И это не новость.

Команда Сергея Семака просто сыграла на своем уровне. Когда Питер его показывает, то в РПЛ кому-то сравниться с ним крайне сложно.

А вот ЦСКА действительно поразил. Понятно, что клуб и до этого не блистал — в последних трех турах ничья и два поражения. Но все же по разогреву в медиа казалось, что армейцы готовы дать бой. Если уж взялись за стендап, то надо подкреплять делом. Выходить предельно собранными и отмобилизованными. Или не браться вообще. Получилось, что только разозлили Глушенкова и компанию — то, что фактор юмореск стал дополнительной мотивацией, понятно по высказываниям многих питерцев. Не предъявив после этого на поле никаких козырей — все выложили в соцсетях.

Мы много говорили, что ЦСКА не хватает забивного нападающего. Но во встрече с «Зенитом» начисто провалилась оборона. Первый гол: на линии прострела два защитника, но пас каким-то образом доходит до Соболева. Если Данилов махнул мимо мяча, то что делал Лукин? Дальше Бориско запустил в ворота простую закидушку от Глушенкова, хотя мяч летел по досягаемой траектории, — проблема с вратарями в отсутствие Акинфеева только усугубляется. На этом грубейшие ошибки в обороне не закончились — питерцы то и дело выскакивали один на один, просто ныряя за спины соперника.

ЦСКА пропустил уже 22 гола, меньше пока даже у «Локомотива», идущего в зоне стыков, пусть у него на матч меньше. Нет травмированных Мойзеса и Гайича, Жоао Виктор и Матеус Рейс не впечатляют, а Данилов и Лукин неопытны.

Когда пропускаешь по четыре гола, рассчитывать на что-то серьезное невозможно. Даже если зимой удастся купить за 30 миллионов евро топ-форварда типа Вивероса.