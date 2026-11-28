Менеджер Фьюри подтвердил, что бой с Джошуа состоится 11 декабря

Менеджер британского боксера Тайсона Фьюри Спенсер Браун подтвердил, что поединок против Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, сообщает Sky Sports. Ранее проведение боя оказалось под вопросом из-за сообщений о состоянии здоровья 38-летнего спортсмена.

«Мне позвонил Энтони Джошуа и спросил: «Бой вообще состоится? Я слышал слухи о его лицензии». Я ответил: «На миллион процентов. Просто приезжай, бой состоится. Это будет невероятно». Если ты меня слышишь, Энтони, готовься. Убедись, что у тебя достаточно крепкий подбородок. Он тебе понадобится», — заявил Браун в интервью Деву Сахни.

Поводом для сомнений стали слова супруги боксера Пэрис Фьюри в документальном фильме Netflix. Она заявила, что у ее мужа диагностировали шизофрению. Позже Пэрис опровергла эту информацию и пояснила, что Фьюри никогда не ставили такой диагноз. После ее заявления Netflix внес изменения в фильм.

27 ноября Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) официально допустил Фьюри к поединку после прохождения медицинских проверок.

Фьюри и Джошуа встретятся на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Последние два поражения в карьере Фьюри потерпел от Александра Усика в 2024 году.