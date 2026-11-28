«Зенит» после разгромной победы в Москве высмеял ЦСКА кадрами с Лусиано из предматчевого ролика

«Зенит» высмеял ЦСКА после победы в матче 16-го тура РПЛ (4:1) кадрами с нападающим армейцев Лусиано из предматчевого ролика московской команды.

«На этом у нас все. С вами был «Зенит» Санкт-Петербург. Спасибо!», — написано в посте пресс-службы «Зенита».

https://t.me/fczenit/38923

Кадры были взяты из предматчевого ролика ЦСКА, где защитник армейского клуба Данил Круговой, воспитанник петербургской команды, выступил в роли стендап-комика. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените». В роли одного из зрителей стендапа Кругового был другой экс-игрок петербургской команды Лусиано, который громче всех смеялся над шутками Данила.

В конце ролика «Зенита» Лусиано говорит: «Мне очень понравилось».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».