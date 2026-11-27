Netflix изменил фильм о Фьюри после опровержения информации о шизофрении

Netflix обновил документальный фильм о бывшем чемпионе мира в тяжелом весе Тайсоне Фьюри после заявления его жены Парис. Изменения внесли перед премьерой.

В первоначальной версии фильма сообщалось, что у Фьюри диагностировали шизофрению и биполярное расстройство. Парис пояснила, что использовала слово «шизофреник», хотя, по ее словам, у боксера нет этого заболевания и такой диагноз ему никогда не ставили.

«После новой информации, которой поделилась семья относительно официального диагноза Тайсона в области психического здоровья, мы совместно с ней обновили документальный фильм перед премьерой», — приводит BBC заявление представителя Netflix.

Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) ранее начал проверку после заявлений о диагнозе Фьюри. 27 ноября генеральный секретарь организации Роберт Смит сообщил Sky Sports, что боксер прошел медицинские проверки и допущен к поединку с Энтони Джошуа, запланированному на 11 декабря.