Российские боксеры одержали три победы в первый день финала Кубка мира в Ташкенте

Три представителя сборной России одержали победы в первый день финального этапа Кубка мира по боксу в Ташкенте, сообщает World Boxing. Бои 28 ноября прошли в рамках двух сессий.

В весовой категории до 50 кг Володя Мнацаканян единогласным решением судей (5:0) победил филиппинца Джея Брайана Барикуатро. Елена Гапешина (до 75 кг) досрочно завершила бой с представительницей Казахстана Шугылой Налибай: рефери остановил поединок во втором раунде после трех нокдаунов. Людмила Воронцова (до 57 кг) уступила узбекистанке Хуморабону Мамажоновой (1:4), Идар Занилов (до 85 кг) проиграл Норбеку Абдуллаеву из Узбекистана (2:3).

В финальном этапе Кубка мира выступают 132 боксера из 30 национальных федераций. Сборная России заявила на турнир 11 спортсменов — пять мужчин и шесть женщин. Медали в 20 весовых категориях будут разыграны 3 декабря.