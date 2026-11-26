Артур Субханкулов и Энди Крус показали одинаковый вес перед боем за титул IBF в Уфе

Российский боксер Артур Субханкулов и кубинец Энди Крус успешно прошли процедуру взвешивания перед боем за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Оба спортсмена показали одинаковый вес — 61 кг.

12-раундовый поединок возглавит турнир «IBA.PRO 22», который состоится 27 ноября в Уфе. 34-летний Субханкулов занимает второе место в рейтинге IBF, 31-летний Крус — третье. Россиянин выиграл все 12 боев на профессиональном ринге (6 — нокаутом), на счету кубинца 7 побед (4 — нокаутом) при одном поражении.

В январе 2026 года Крус уступил Рэймонду Мураталье решением большинства судей в бою за титул IBF, после чего досрочно победил Абрахама Монтойю. В мае 2019 года кубинец одолел Субханкулова раздельным решением судей на любительском турнире в Чехии.

В соглавном поединке чемпионка Европы-2026 Азалия Аминева проведет защиту титула WBA Asia в первом полусреднем весе против Нозипхо Белл из ЮАР. Также россиянин Вадим Мусаев и казахстанец Нуртас Ажбенов разыграют пояс IBF Asia Oceania в полусреднем весе.

Результаты взвешивания участников турнира «IBA.PRO 22»: