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Бокс/ММА

27 ноября 2025, 21:11

Немков оказался легче Ибрагимова на 5 кг перед реваншем

Ана Горшкова
Корреспондент

27 ноября в Москве состоялась церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги «Сокол», который пройдет 28 ноября в Москве.

Главным событием вечера станет реванш Хадиса Ибрагимова (120 кг) и Виктора Немкова (115 кг). Их первый бой завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

Результаты взвешивания участников турнира лиги «Сокол»:

Виктор Немков (115 кг) — Хадис Ибрагимов (120 кг)

Евгений Игнатьев (70,7 кг) — Диего Марлон (70,5 кг)

Олег Оленичев (116,1 кг) — Алан Макитов (115,9 кг)

Хасан Бураев (66,3 кг) — Азим Мохлис (66,3 кг)

Сергей Денисов (77,1 кг) — Михаил Дорошенко (77,4 кг)

Имам Ибрагимов (77,6 кг) — Хамзат Сакалов (77,6 кг)

Вячеслав Трубаров (93 кг) — Арутюн Самвелян (95 кг)

Артём Долотов (61 кг) — Игорь Кузургащев (61,1 кг)

Фаиз Гулонов (70 кг) — Абдулла Бабаев (70,8 кг)

Магомед Алиев (84,4 кг) — Максим Коротицкий (84,4 кг)

Михаил Кашурников (116 кг) — Максим Гузуи (100 кг)

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