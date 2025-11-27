Немков оказался легче Ибрагимова на 5 кг перед реваншем
27 ноября в Москве состоялась церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги «Сокол», который пройдет 28 ноября в Москве.
Главным событием вечера станет реванш Хадиса Ибрагимова (120 кг) и Виктора Немкова (115 кг). Их первый бой завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.
Результаты взвешивания участников турнира лиги «Сокол»:
Виктор Немков (115 кг) — Хадис Ибрагимов (120 кг)
Евгений Игнатьев (70,7 кг) — Диего Марлон (70,5 кг)
Олег Оленичев (116,1 кг) — Алан Макитов (115,9 кг)
Хасан Бураев (66,3 кг) — Азим Мохлис (66,3 кг)
Сергей Денисов (77,1 кг) — Михаил Дорошенко (77,4 кг)
Имам Ибрагимов (77,6 кг) — Хамзат Сакалов (77,6 кг)
Вячеслав Трубаров (93 кг) — Арутюн Самвелян (95 кг)
Артём Долотов (61 кг) — Игорь Кузургащев (61,1 кг)
Фаиз Гулонов (70 кг) — Абдулла Бабаев (70,8 кг)
Магомед Алиев (84,4 кг) — Максим Коротицкий (84,4 кг)
Михаил Кашурников (116 кг) — Максим Гузуи (100 кг)