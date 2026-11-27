Субханкулов не смог завоевать титул чемпиона мира IBF

Россиянин Артур Субханкулов уступил кубинцу Энди Крусу Гомесу в титульном поединке в легкой весовой категории за вакантный пояс IBF на турнире в Уфе.

Бой завершился победой Гомеса раздельным решением судей, двое из которых отдали победу кубинцу (116:110, 116:110), один — россиянину (114:112).

На счету 34-летнего Субханкулова теперь 12 побед (6 нокаутом) при одном поражении. До поединка в Уфе он занимал второе место в рейтинге IBF. У 31-летнего Круса Гомеса 8 побед (4 нокаутом) при одном поражении.