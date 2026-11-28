Субханкулов признал заслуженность победы Круса в бою за титул IBF

Боксер Артур Субханкулов прокомментировал поражение от кубинца Энди Круса в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Поединок состоялся 27 ноября на турнире IBA.PRO 22 в Уфе.

«Многое не получилось. Наверное, даже процентов 80 из того, что хотел сделать. Не вышло. Оправданий никаких нет. Он опережал меня», — приводит «Матч ТВ» слова Субханкулова.

Крус дважды отправлял россиянина в нокдаун — во втором и восьмом раундах. В восьмом раунде Субханкулов также отправил соперника в нокдаун, а в десятом с россиянина сняли очко за удар по затылку. Двое судей отдали победу кубинцу (116:110, 116:110), один — Субханкулову (114:112).

Для россиянина это первое поражение на профессиональном ринге при 12 победах. На счету Круса восемь побед и одно поражение. Кубинец является олимпийским чемпионом Токио.