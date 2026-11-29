Сусуркаев сломал ногу и снялся с боя против Пинаса на UFC 335

Российский боец UFC Байсангур Сусуркаев сообщил, что не сможет провести поединок против суринамца Дэмиана Пинаса на турнире UFC 335 из-за перелома ноги.

Бой в среднем весе должен был состояться в ночь на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (США).

«Плохие новости. К сожалению, придется вылететь из этого боя, который должен был произойти 12 декабря. В прошлую субботу я сломал ногу. Сегодня 26 ноября, до боя остается 15-16 дней. Ждал, не хотел афишировать, как-то надеялся, что смогу как-то обезболить ногу, что она вылечится», — сообщил Сусуркаев в социальных сетях.

На счету 25-летнего россиянина 12 побед и ни одного поражения в ММА. Все три поединка в UFC он выиграл досрочно.