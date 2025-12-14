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Иван Емельяненко провел первый бой после выхода на свободу

Отдел единоборств «СЭ»
Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иван Емельяненко — младший из братьев Емельяненко — провел первый бой после выхода на свободу.

На турнире WTKF в Севастополе он победил Максима Щербакова, более известного как Макс Топор, единогласным решением судей.

Поединок прошел по правилам WTKF — это кикбоксинг с бросковой техникой, где дается 30 секунд на работу в партере.

В декабре 2024 года Иван Емельяненко был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к полутора годам лишения свободы. 10 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 37-летнего Емельяненко.

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Иван Емельяненко
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