Британский совет по контролю за боксом проверит психическое состояние Фьюри

Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) проводит проверку психического здоровья Тайсона Фьюри после его откровений в документальном фильме Netflix. Решение о допуске боксера к бою с Энтони Джошуа 11 декабря будет принято в ближайшие дни.

В новом документальном фильме 38-летний англичанин рассказал о тяжелом психическом кризисе после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. По его словам, он слышал голоса, угрожавшие ему и его семье, и опасался, что окажется в «обитой комнате с запертой дверью». Его жена Пэрис в первоначальной версии фильма назвала состояние мужа «легкой формой шизофрении», однако позже уточнила, что диагноз никогда не был официально подтвержден.

Генеральный секретарь BBBofC Роберт Смит заявил, что организация изучает комментарии, прозвучавшие в фильме, и примет решение о допуске Фьюри к бою в ближайшее время.

«Если наши врачи будут удовлетворены его состоянием, он выйдет на ринг», — сказал Смит, добавив, что «вполне уверен» в благополучном исходе проверки.

Согласно правилам совета, шизофрения входит в список психических расстройств, которые могут стать основанием для отказа в лицензии или ее приостановки. Бой Фьюри с Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе и должен стать одним из самых значимых событий в британском боксе за последние годы.

На счету Фьюри 36 побед на профессиональном ринге, 2 поражения и 1 ничья.