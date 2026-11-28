Экс-чемпион UFC Гарбрандт намерен завершить карьеру в феврале

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт заявил, что планирует завершить карьеру после боя на турнире в Кливленде (США) 13 февраля 2027 года. Соперник 35-летнего американца пока не определен.

«Я с нетерпением жду возвращения. Я усиленно тренировался, готовился и психологически настраивался на то, что ждет меня дальше», — сказал Гарбрандт в интервью MMA Fighting.

В разговоре с MMA Junkie боец сообщил, что по его контракту с UFC остался один поединок. Американец также обсуждал с матчмейкером промоушена Шоном Шелби возможность выступить в родном штате Огайо.

Гарбрандт дебютировал в UFC в январе 2015 года, а в декабре 2016-го завоевал чемпионский пояс, победив Доминика Круса. В июле 2026 года он уступил Адриану Янесу техническим нокаутом в первом раунде. На счету бойца 15 побед (11 нокаутом) и восемь поражений в ММА.