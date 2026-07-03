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Иван Емельяненко готов провести бой по правилам ММА в сентябре

Руслан Минаев

Российский боец Иван Емельяненко тренируется и готов провести поединок по правилам ММА в сентябре.

«Планируем бой Ивана Емельяненко по ММА в сентябре. Сейчас он тренируется и готовится», — цитирует ТАСС промоутера Владимира Хрюнова.

37-летний Иван Емельяненко является младшим братом Федора и Александра Емельяненко. Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Источник: ТАСС
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Иван Емельяненко
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