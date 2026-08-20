БЕТСИТИ — титульный партнер турнира RAF в Москве

Международный турнир БЕТСИТИ RAF МОСКВА пройдет по правилам вольной борьбы и состоится 5 сентября на «ВТБ Арене». В главном бою вечера сойдутся экс-чемпионы UFC Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли.

Также в рамках турнира состоятся поединки восходящей звезды UFC Шары Буллета, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, олимпийского чемпиона Ширвани Мурадова и других известных борцов.

«БЕТСИТИ системно поддерживает единоборства и боевые искусства, поэтому нам важно выступить партнером такого большого спортивного шоу в Москве. RAF — это мощный развивающийся мировой бренд, который проводит яркие ивенты со звездами индустрии и популяризирует вольную борьбу. Для нас очень ценно, что первый турнир лиги в России состоится при нашей поддержке. Уверена, что он пройдет на высочайшем уровне и порадует поклонников единоборств!», — подчеркнула генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

В прямой трансляции турнир БЕТСИТИ RAF МОСКВА можно будет посмотреть на Кинопоиске.

RAF (Real American Freestyle) — это профессиональная лига вольной борьбы, основанная в 2025 году в США (Тампа, Флорида) при участии легенды рестлинга Халка Хогана, Чада Бронштейна и Терри Фрэнсис. Промоушн нацелен на популяризацию вольной борьбы в формате крупного коммерческого шоу с участием мировых звезд спорта.

БЕТСИТИ — один из самых опытных игроков на российском букмекерском рынке, многократный лауреат российских и международных премий. За 23 года компания сформировала безупречную репутацию и твердые принципы, главные из которых — забота об игроках, максимальная лояльность и клиентоориентированность.

БЕТСИТИ выступает титульным партнером Суперлиги по футзалу, промоушена Fight Nights и турниров IBA Pro, а также сотрудничает с клубами РПЛ, Первой лиги и Единой лиги.