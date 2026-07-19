Вячеслав Борщев победил Элвина Брито на турнире IBA Bare Knuckle 6
18 июля в Майами состоялся шестой турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle.
В главном событии турнира российский экс-боец UFC, мастера спорта международного класса по кикбоксингу Вячеслав Борщев победил единогласным решением судей первого чемпиона американской организации BKFC, профессионального пуэрториканского бойца Элвина Брито.
В соглавном поединке вечера, непобежденный боец, чемпион лиги «Наше Дело», чемпион лиги HFC Алан Салаамов успешно дебютировал на голых кулаках, нокаутировав в первом раунде американского профессионального бойца смешанных единоборств и кулачного стиля Маркуса Суареза.
Результаты турнира IBA Bare Knuckle 6:
- Вячеслав Борщев победил Элвина Брито единогласным решением судей
- Алан Саламов победил Маркуса Суареза техническим нокаутом в первом раунде
- Хавьер Фортуна победил Алехандро Мунеро единогласным решением судей
- Джордж Соса победил Коти Кука техническим нокаутом в третьем раунде
- Луи Брюитон победил Иваньелдо Меттендафа техническим нокаутом во втором раунде
- Алекс Кук победил Кендрик Мири техническим нокаутом в третьем раунде
- Уэйна Рид победил Имани Смита техническим нокаутом в втором раунде
- Диего Рома победил Фредди Сааведра единогласным решением судей
- Микаха Митчелл победил Ласаро Ларо отказом угла продолжать поединок.
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