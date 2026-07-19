Вячеслав Борщев победил Элвина Брито на турнире IBA Bare Knuckle 6

18 июля в Майами состоялся шестой турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle.

В главном событии турнира российский экс-боец UFC, мастера спорта международного класса по кикбоксингу Вячеслав Борщев победил единогласным решением судей первого чемпиона американской организации BKFC, профессионального пуэрториканского бойца Элвина Брито.

В соглавном поединке вечера, непобежденный боец, чемпион лиги «Наше Дело», чемпион лиги HFC Алан Салаамов успешно дебютировал на голых кулаках, нокаутировав в первом раунде американского профессионального бойца смешанных единоборств и кулачного стиля Маркуса Суареза.

Результаты турнира IBA Bare Knuckle 6: