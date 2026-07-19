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Вячеслав Борщев победил Элвина Брито на турнире IBA Bare Knuckle 6

18 июля в Майами состоялся шестой турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle.

В главном событии турнира российский экс-боец UFC, мастера спорта международного класса по кикбоксингу Вячеслав Борщев победил единогласным решением судей первого чемпиона американской организации BKFC, профессионального пуэрториканского бойца Элвина Брито.

В соглавном поединке вечера, непобежденный боец, чемпион лиги «Наше Дело», чемпион лиги HFC Алан Салаамов успешно дебютировал на голых кулаках, нокаутировав в первом раунде американского профессионального бойца смешанных единоборств и кулачного стиля Маркуса Суареза.

Результаты турнира IBA Bare Knuckle 6:

  • Вячеслав Борщев победил Элвина Брито единогласным решением судей
  • Алан Саламов победил Маркуса Суареза техническим нокаутом в первом раунде
  • Хавьер Фортуна победил Алехандро Мунеро единогласным решением судей
  • Джордж Соса победил Коти Кука техническим нокаутом в третьем раунде
  • Луи Брюитон победил Иваньелдо Меттендафа техническим нокаутом во втором раунде
  • Алекс Кук победил Кендрик Мири техническим нокаутом в третьем раунде
  • Уэйна Рид победил Имани Смита техническим нокаутом в втором раунде
  • Диего Рома победил Фредди Сааведра единогласным решением судей
  • Микаха Митчелл победил Ласаро Ларо отказом угла продолжать поединок.
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