Экс-боец UFC Омари Ахмедов проведет поединок на турнире Ural FC 17 октября

Российский боец ММА Омари Ахмедов выступит на международном турнире Ural FC, который пройдет 17 октября в Каспийске.

Соперником экс-бойца UFC станет бразилец Родриго Кавалейро. Поединок пройдет в среднем весе в формате трех раундов.

Последний бой Ахмедов провел в ноябре 2022 года, проиграв остановкой Робу Уилкинсону на турнире PFL 10. За карьеру россиянин одержал 24 победы, потерпел 8 поражений, и 1 бой завершился вничью.