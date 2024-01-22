Гаджиев считает, что Александром Емельяненко двигают только деньги

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем реванше между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Сможет ли Емельяненко победить Дацика в реванше? Нет. Рано. Одно дело, когда ты не пьешь. А другое дело тренироваться и возвращать былую форму. Мне кажется, Сашей двигают только бабки. Ural FC даст ему нормальный чек, Емельяненко заработает и сделает что-то полезное для себя. А к концу года, глядишь, еще Умар Кремлев квартиру подарит. Победил ли Емельяненко свой недуг — главный вопрос», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее лига Ural FC заявила о том, что готова организовать реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком в марте 2024 года. В первом поединке, который состоялся в сентябре 2022 года на Hardcore Boxing Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде первого раунда.