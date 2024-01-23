Штырков объяснил осторожную тактику в бою по правилам кикбоксинга с Минеевым

Известный российский боец, выступающий в полутяжелом весе, Иван Штырков объяснил осторожную тактику в бою по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым.

«Не знаю, какой подтекст в словах об осторожном характере боя. Любой бой нужно проводить осторожно. Незадолго до поединка с Минеевым я проиграл нокаутом по боксу и не хотелось второй раз оказаться в таком же положении. Где-то я перестраховывался и действовал более аккуратно, но с оппонентом такого уровня в кикбоксинге нужно быть аккуратным. Я все свои поединки провожу на уважении к оппоненту, если люди не переступили какую-то черту. С Минеевым мы нашли общий знаменатель между нашими недопониманиями, успели поговорить, и у нас не было причин вести бой на неуважении. Но уважать — не значит не драться. В тот момент я делал все, что мог. Сильно уважаешь, хочешь показать жесткий бой. Так у меня было с Исмаиловым. Все на уважении, но оба боя были отличные в плане агрессии и накала. Здесь мне не хотелось, чтобы снова отсчитывали по десять секунд», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой Минеева и Штыркова по правилам кикбоксинга стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 18 ноября в Сочи. Минеев победил единогласным решением судей.