Шлеменко заявил, что хочет взять реванш у Исмаилова в 2024 году

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о своих планах на 2024 год.

«У меня большие планы на этот год. Я набрал отличную форму и сделал правильные выводы после своих поединков. Теперь я хочу реваншироваться за свои последние неудачи. Илича я победил, теперь на очереди Исмаилов. Это одна из моих целей на 2024 год, поскольку поражение от Илича теперь осталось позади. Теперь остался реванш с Исмаиловым», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Первый бой Исмаилова и Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил Александра в главном бою турнира RCC 13.

В активе Шлеменко в ММА 63 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.