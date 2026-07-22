Емельяненко считает, что его биография авторства Рогожиной извращена

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко, подавший в суд на писательницу Анастасию Иванову (псевдоним — Аля Рогожина) и издательство «АСТ», считает, что его биография искажена и извращена.

«Биография Емельяненко грубо искажена и извращена автором, если, конечно, она сама читала свой опус, в котором утверждает, что родители Федора не шибко о нем заботились, учиться он не хотел и только спортзал сделал из паренька великого чемпиона. Это дискредитирует не только моего доверителя, но и институт семьи в целом. Я очень надеюсь, что решение суда послужит хорошим уроком всем тем, кто решит, что можно легко обогатиться на спекуляции известными именами и теме детского воспитания», — рассказала ТАСС адвокат спортсмена Елизавета Меткина.

В пресс-службе издательства «АСТ» сообщили, что сняли с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с претензией спортсмена. Тираж спорной книги составил около 2000 экземпляров.