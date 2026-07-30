Камоцкий нокаутировал Залевского на турнире по пощечинам Power Slap в Белграде

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, победил поляка Давида Залевского на турнире лиги пощечин Power Slap 22, который прошел в Белграде.

Камоцкий первым ударом отправил соперника в нокдаун, вторым — в нокаут. После победы россиянин вызвал на бой Дейна Вирнеса.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, одержав победу над поляком Камилом Марусажем. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин выиграл решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже уступил пояс его брату Дейну Вирнесу, который до сих пор владеет титулом.

Лига пощечин Power Slap организована главой UFC Даной Уайтом.