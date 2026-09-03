Турнир RAF с участием Чимаева и Садулаева перенесли из Москвы в Мытищи

Турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), который состоится 5 сентября, перенесен из Москвы в Мытищи. Об этом стало известно на пресс-конференции организации.

Изначально соревнования планировалось провести на «ВТБ Арене». Ранее ESPN сообщал, что проведение турнира на этой площадке может противоречить американским санкциям.

Турнир серии RAF впервые пройдет в России. В главном поединке встретятся бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Тайрон Вудли.

Также в соревнованиях примут участие бойцы ММА Анатолий Малыхин и Шарабутдин Магомедов, а также двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.