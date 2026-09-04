Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в предпоследний день молодежномго чемпионата Европы

Российские дзюдоисты выиграли четыре медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года, который проходит в Подгорице.

Серебряным призером в весовой категории до 81 кг стал Ахмед Турлуев. В финале россиянин уступил представителю Черногории Стевану Садику.

Еще одно серебро завоевал Атмир Соблиров (до 73 кг), проигравший в решающей схватке украинцу Данилу Кравченко. В этой же категории бронзовым призером стал Павел Коловердов.

У женщин Айшат Алиева заняла третье место в весовой категории до 63 кг.

Таким образом, на счету сборной России две серебряные и две бронзовые медали. Чемпионат Европы завершится 5 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном.