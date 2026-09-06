Сборная Чеченской республики выиграла Кубок России по ММА среди мужчин

Сборная Чеченской республики стала победителем Кубка России по ММА среди мужчин-2026.

Второе место в мужском зачете заняла команда Москвы, на третьей строчке — сборная Белгородской области.

У женщин победу одержала команда Тульской области. Серебряным призером стала сборная Краснодарского края, бронза — у Омской области.

Среди юниорок победу одержала команда Республики Крым. На втором месте — Московская область, на третьей позиции — Тульская область.

Кубок России по ММА прошел с 5 по 6 сентября в Туле.