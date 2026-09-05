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Турнир по вольной борьбе RAF: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию с Чимаевым и Буллетом 5 сентября 2026

Турнир по вольной борьбе RAF: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images

Турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) состоится на «Арене Мытищи» в Мытищах в субботу, 5 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Планировалось, что соревнования пройдут на «ВТБ Арене» в Москве, но за несколько дней до турнира место проведения изменили.

В главном событии вечера встретятся бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Тайрон Вудли. В соглавной схватке сойдутся двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (Россия) и американец Зак Браунагель. Также в соревнованиях примут участие бойцы ММА Анатолий Малыхин и Шарабутдин Магомедов.

Полный кард турнира RAF

  • Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли
  • Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель
  • Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев
  • Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Нейман Грейси
  • Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов
  • Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов
  • Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев
  • Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович
  • Бо Никал — Ширвани Мурадов
  • Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев
  • Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани
  • Юсуф Раисов — Мариф Пираев
  • Вито Аруджау — Сослан Рамонов

Где смотреть трансляцию турнира RAF

Турнир RAF в прямом эфире можно бесплатно смотреть в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»). Также трансляция будет на платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).

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Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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