Турнир по вольной борьбе RAF: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) состоится на «Арене Мытищи» в Мытищах в субботу, 5 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Планировалось, что соревнования пройдут на «ВТБ Арене» в Москве, но за несколько дней до турнира место проведения изменили.
В главном событии вечера встретятся бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Тайрон Вудли. В соглавной схватке сойдутся двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (Россия) и американец Зак Браунагель. Также в соревнованиях примут участие бойцы ММА Анатолий Малыхин и Шарабутдин Магомедов.
Полный кард турнира RAF
- Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли
- Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель
- Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев
- Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Нейман Грейси
- Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов
- Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов
- Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев
- Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович
- Бо Никал — Ширвани Мурадов
- Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев
- Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани
- Юсуф Раисов — Мариф Пираев
- Вито Аруджау — Сослан Рамонов
Где смотреть трансляцию турнира RAF
Турнир RAF в прямом эфире можно бесплатно смотреть в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»). Также трансляция будет на платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).