Турнир по вольной борьбе RAF: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) состоится на «Арене Мытищи» в Мытищах в субботу, 5 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Планировалось, что соревнования пройдут на «ВТБ Арене» в Москве, но за несколько дней до турнира место проведения изменили.

В главном событии вечера встретятся бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Тайрон Вудли. В соглавной схватке сойдутся двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев (Россия) и американец Зак Браунагель. Также в соревнованиях примут участие бойцы ММА Анатолий Малыхин и Шарабутдин Магомедов.

Полный кард турнира RAF

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Нейман Грейси

Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов

Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев

Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович

Бо Никал — Ширвани Мурадов

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев

Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани

Юсуф Раисов — Мариф Пираев

Вито Аруджау — Сослан Рамонов

Где смотреть трансляцию турнира RAF

Турнир RAF в прямом эфире можно бесплатно смотреть в нашем проекте «Ушатайка» (YouTube и «ВКонтакте»). Также трансляция будет на платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).