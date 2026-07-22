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Федор Емельяненко подал иск о защите репутации из-за книги о своей жизни

Руслан Минаев
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову и издательство «АСТ».

«В суд поступил иск Емельяненко Ф. В. к Ивановой А. А. и издательству «АСТ» о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Дата заседания по делу пока не назначена», — сказали ТАСС в Останкинском суде Москвы.

Иванова — писатель-фантаст. Под псевдонимом Аля Рогожина она выпустила книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко», посвященную биографии спортсмена.

Отмечается, что «Легенда ММА — Федор Емельяненко» входит в созданную Ивановой серию «Звезды отечественного спорта для детей», в рамках которой также изданы книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой, хоккеисте Александре Овечкине и других спортсменах.

Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений, он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.

Источник: ТАСС
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Федор Емельяненко
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