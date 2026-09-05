Садулаев победил американца Браунагеля на турнире RAF в Мытищах
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу над американцем Заком Браунагелем на турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.
Поединок завершился со счетом 8:6 в пользу 30-летнего россиянина.
Для Садулаева эта победа стала первой в RAF. В дебютной схватке в организации россиянин уступил олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру со счетом 4:5.
Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.
RAF — американская борцовская организация, в турнирах которой выступают действующие и бывшие борцы, а также представители смешанных единоборств.
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