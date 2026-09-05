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Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель: результат поединка на турнире RAF в Мытищах 5 сентября

Садулаев победил американца Браунагеля на турнире RAF в Мытищах

Руслан Минаев

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу над американцем Заком Браунагелем на турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

Поединок завершился со счетом 8:6 в пользу 30-летнего россиянина.

Для Садулаева эта победа стала первой в RAF. В дебютной схватке в организации россиянин уступил олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру со счетом 4:5.

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.

RAF — американская борцовская организация, в турнирах которой выступают действующие и бывшие борцы, а также представители смешанных единоборств.

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Абдулрашид Садулаев
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