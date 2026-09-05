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Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: результат поединка на турнире RAF в Мытищах 5 сентября 2026

Чимаев досрочно победил Вудли на турнире RAF в Мытищах

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Тайроном Вудли на турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

Поединок завершился досрочно в пользу 32-летнего представителя ОАЭ.

В смешанных единоборствах на счету Чимаева 15 побед и одно поражение. В августе 2025 года он завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе, а в мае 2026-го утратил титул.

44-летний Вудли — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Американец владел поясом организации с 2016 по 2019 год. Его рекорд в ММА составляет 19 побед, семь поражений и одну ничью.

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Тайрон Вудли
Хамзат Чимаев
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