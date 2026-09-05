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Умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов

Заслуженный тренер России по карате Касьянов умер на 88-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов умер 4 сентября на 88-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

«4 сентября скончался Тадеуш Касьянов — один из основоположников карате в СССР, мастер, который ставил сцены в фильме «Пираты XX века», наставник целых поколений мастеров нашего спорта», — говорится в сообщении Федерации карате России.

Касьянов подготовил более 40 мастеров спорта, среди которых чемпионы СССР и России. Он также был президентом Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате.

В 1979 году Касьянов снялся в роли боцмана в фильме «Пираты XX века» и выступил постановщиком трюков картины.

Источник: Федерация карате России
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